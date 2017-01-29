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سياسة|المكسيك

المكسيك تنتقد إسرائيل بسبب تغريدة لنتنياهو عن الجدار الحدودي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
29/1/2017

انتقدت حكومة المكسيك إسرائيل يوم السبت بسبب تغريدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشادت فيما يبدو بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

وفي وقت سابق يوم السبت كتب نتنياهو في تغريدة على تويتر يقول "الرئيس ترمب على صواب. بنيت جدارا على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل. منع الهجرة غير الشرعية. نجاح كبير وفكرة عظيمة."

وأثار التعليق ردود فعل غاضبة لعدد من المكسيكيين من أصل يهودي على تويتر وأدى أيضا إلى صدور بيان حاد على غير المعتاد من وزارة الخارجية المكسيكية.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في البيان "عبرت وزارة الخارجية لحكومة إسرائيل عبر سفيرها في المكسيك عن دهشتها الشديدة ورفضها وخيبة أملها من رسالة رئيس الوزراء نتنياهو على تويتر بشأن إقامة جدار حدودي."

وأضافت "المكسيك صديقة لإسرائيل وعلى رئيس الوزراء أن يتعامل معها على هذا النحو" مشيرة إلى أن وزير خارجيتها لويس فيدجاراي عبر لتوه يوم الجمعة عن حبه الشديد لإسرائيل خلال مناسبة لإحياء ذكرى المحرقة."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون إن تغريدة نتنياهو كانت تشير إلى تجربة بلاده الأمنية وإن إسرائيل لا تعبر عن رأيها في العلاقات الأمريكية المكسيكية.

وتخوض حكومة المكسيك وترمب نزاعا مريرا بشأن تعهده خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يقول إن المكسيك ستسدد فاتورته. وقالت المكسيك مرارا إنها لن تدفع في تكاليف الجدار.

وأصدرت اللجنة المركزية للجالية اليهودية في المكسيك بيانا قالت فيه إنها "ترفض بشدة" تعليق نتنياهو.

وألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بيينا نييتو يوم الخميس زيارة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل بعد أن نصحه ترمب بعدم القيام بالزيارة ما لم يكن على استعداد لدفع تكاليف الجدار.

وفي مكالمة هاتفية صباح الجمعة اتفق الزعيمان على العمل سويا لحل الخلافات وقالت الحكومة المكسيكية إنهما اتفقا على عدم مناقشة قضية دفع تكاليف الجدار في الوقت الراهن. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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