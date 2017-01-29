أياتا: قرار ترمب ينطبق على أطقم الطائرات وارتباك في المطارات بعد حظر دخول المهاجرين

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه فوجئ بأن قرار الحظر الجديد على سفر رعايا سبع دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.

وقال الاتحاد أمس السبت في – رسالة بالبريد الإلكتروني – موجهة لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أطلعت الاتحاد على القواعد الجديدة مشيرة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران والعراق بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول الولايات المتحدة.

وأكدت الرسالة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي تسبب في إرباك خطوط الطيران وجداول عمل أطقم الطيران.

وربما تواجه شركات الطيران خسائر إذ أنه على سبيل المثال زار 35 ألفا من إيران الولايات المتحدة خلال عام 2015 وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وذكرت الرسالة أن "الشق الأكبر من هذا التطور حدث خلال نهاية الأسبوع وأثناء قيام فريق المساعدة التابع للاتحاد برحلات عمل، للأسف كانت استجابتنا أبطأ مما كنا نفضل." وأضافت "ما زال علينا حل بعض (المسائل)".

ويشمل حظر دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما حملة جوازات السفر الصادرة من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وأبُلغ الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الحظر لا يشمل الحاصلين على بطاقة الإقامة القانونية الدائمة أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء.

لكن مسؤولا في الإدارة الأمريكية قال للصحفيين إن حملة البطاقة الخضراء من مواطني تلك البلاد -الموجودين خارج الولايات المتحدة حاليا- عليهم مراجعة إحدى القنصليات الأمريكية للتأكد من إمكانية عودتهم.

وكانت شركات خطوط طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية أعلنت في وقت سابق عبر مواقعها على الإنترنت أن المسافرين إلى الولايات المتحدة في حاجة لأن يكون معهم بطاقات خضراء أو تأشيرات دبلوماسية لدخول الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن "عددا قليلا جدا" من الركاب تضرر من قرار الحظر.

وأضافت "اضطرت الشركة إلى تعديل قوائم الطيارين وأطقم الضيافة وفقا للحظر الأمريكي عبر تغيير جداول عمل المضيفين والطيارين في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة بعد قرار الحظر المفاجئ الذي شمل منع مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة".

وقالت "أجرينا التعديلات اللازمة بالنسبة لأفراد أطقم الطيران تماشيا مع المتطلبات الجديدة".

وفي بيروت قالت مصادر بمطار رفيق الحريري الدولي الأحد إن شركات الطيران العاملة في المطار بدأت في تطبيق إجراءات امتثالا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر سفر اللاجئين والمواطنين من سبع دول عربية وإسلامية.

وأضافت المصادر أن الإجراءات تتضمن منع سفر مواطني سوريا والعراق وإيران والصومال والسودان وليبيا واليمن الذين لا يحملون بطاقات الإقامة الأمريكية الخضراء إلى الولايات المتحدة.

وفي مصر، قال حسام حسين مسؤول بمصر للطيران إن الشركة تلقت طلبا بتنفيذ أمر ترمب بمنع مهاجرين.

وأضاف أن الشركة تلقت طلبا رسميا الأحد بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول عربية وإسلامية أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بتعليق دخولهم البلاد من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول عن الرحلات اليومية لمصر للطيران إلى نيويورك أن السلطات هناك أبلغت الشركة قبل ساعات بالقيود الجديدة.