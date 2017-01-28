مصر| شاهد: مقتل أربعة مواطنين برصاص الجيش بسيناء

قالت مصادر قبليه وشهود عيان لـ "الجزيرة مباشر" إن قوات الجيش قتلت أربعة مواطنين في منطقة المتمتني بوسط سيناء عقب اعتقالهم بدقائق معدودة دون معرفة الأسباب.

وأضافت المصادر أن المواطنين الأربعة من قبيلة "التياها" بوسط سيناء والمعروف عنها تأييدها للجيش المصري الأمر الذي آثار غضب القبيلة.

وقال الشيخ مسعد أبو فراج أحد مشايخ القبيلة إن قوات الجيش باتت تتصرف بهجميه ودون مسؤوليه قانونيه تحت غطاء الحرب على الإرهاب.

وتساءل عن الجريمة والسبب الذي أدى بقوات الجيش لهذا التصرف الذي وصفه بالشنيع مطالبًا المسؤولين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة مرتكبي الجريمة.

يذكر أن القتلى وجدوا مقيدين الأيدي وملقاة جثثهم في منطقة جبليه قبل أن يعثر عليهم ذويهم مساء أمس.

وتبيّن أن المتوفين هم: "حسين حسن أبو غبوش 25 عامًا، وعياد سالم سليمان 44 عامًا، ومحمد عيد سلام 21 عامًا، وخالد محمد سالمان 22 عامًا".