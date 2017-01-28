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سياسة

مصادر بمطار القاهرة: منع 5 عراقيين ويمني من السفر لأمريكا

ترمب يوقع قرارا بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا
ترمب يوقع قرارا بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا
28/1/2017

قالت مصادر في مطار القاهرة إن خمسة عراقيين ويمنيا منعوا اليوم السبت من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها مسلمون.

وأضافت أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.

وقالت مصادر مطار القاهرة إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.

والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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