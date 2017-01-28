شاهد: لقطات مثيرة لإنقاذ مهاجرين في البحر بإيطاليا

قال خفر السواحل الإيطالي إن نحو ألف مهاجر تم إنقاذهم من قوارب متهالكة في وسط البحر المتوسط أمس الجمعة وتم العثور على جثة واحدة.

وتوجهت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي وسفينة تابعة لمجموعة إغاثة إسبانية تدعى (برو آكتيف أوبن آرمز) وسفينة مسجلة في الكاريبي لمساعدة ستة قوارب مطاطية وثلاث سفن خشبية.

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم انتشال جثة من أحد القوارب المطاطية دون الإدلاء بتفاصيل عن جنسيات المهاجرين.

وأظهرت لقطات فيديو بثها خفر السواحل اللحظة التي بدأ فيها أحد القوارب الغوص في الماء وتدافع المهاجرين لركوب سفن خفر السواحل التي جاءت لإنقاذهم.

وعبور البحر من ليبيا إلى إيطاليا هو الآن الطريق الرئيسي للمهاجرين الساعين لحياة أفضل في أوروبا ويديره مهربو بشر يتخذون من ليبيا مقرا.

ووصل رقم قياسي من المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا العام الماضي بلغ 181 ألفا أغلبهم من الأفارقة مما رفع أعداد الوافدين في السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من نصف مليون شخص.