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سياسة|فلسطين

شاهد : انهيار سقف ملعب في غزة بسبب الرياح الشديدة

28/1/2017

أصيب لاعبان في قطاع غزة بجروح إثر انهيارٍ جزئي لسقف ملعب نادي الصداقة غرب مدينة غزة بسبب الرياح الشديدة.

وقال شهود عيان إن جزءا من سقف النادي سقط إثر الرياح الشديدة الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

وخلف المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية أضرارا في عدد من المباني وحرائق جراء تماس كهربائي خلال الـ 24 ساعة الماضية في أول أيام المنخفض بقطاع غزة.

كما أصيب عدد من الأشخاص جراء تطاير أسقف المنازل وتناكر المياه في عدد من المناطق بالقطاع.

ويتأثر قطاع غزة كباقي المناطق الفلسطينية بالمنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حتى الأحد القادم.

المصدر : الجزبرة مباشر
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