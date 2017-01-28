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سياسة|مصر

شاهد| السيسي: كفاية علينا نار ربنا

28/1/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الله (لازم) لازم يرفع راية مصر، وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة أسوان، أنه لدى مصر متربصين لا يريدون أن نرفع راسنا، لكننا مصرون أن نمضي مرفوعي الرأس.

وتطرق السيسي إلى "الإرهاب" ووجه حديثه قائلا: " سبنا (اتركنا) نعيش .. خش (ادخل) إنت الجنة وسبنا إحنا نعيش".
 

وأضاف: " أنتم تقولوا إننا مش كويسين وهنروح النار، طيب كفاية النار بتاعة ربنا متبقاش نار ربنا وناركم كمان"، وبعدها ضجت القاعة بالضحك والتصفيق، وأضاف: "هم يقولوا إنهم ناس صالحين وإحنا مش كويسين."

حضر الفعاليات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان وكبار رجال الدولة والمسئولين.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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