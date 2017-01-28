شاهد| السيسي: أي خدمة للشعب يجب أن تكون بمقابل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي خدمة لابد أن تكون بمقابل، مشيرا إلى أن الخدمة إذا لم يتم دفع ثمنها الحقيقي وليس المدعم "فلا نستطيع أن نكمل."

وأضاف السيسي تعقيبا على كلمة وزير الكهرباء خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة أسوان: "حين نطرح أرقاما لما حققته الوزارة يجب أن نقول ماذا ننتظر من المواطنين الذين تقدم لهم الخدمة" .

وأكد أهمية أن نشكل لدى الرأي العام في مصر أن أي خدمة لابد أن تكون بمقابل، وفي حال لم يتم أخذ المقابل فالخدمة تتدهور وتنتهى.

وقال السيسي "إن الخدمة إذا لو لم يتم دفع ثمنها الحقيقي وليس المدعم فلا نستطيع أن نكمل، وهي ثقافة يجب أن نشكلها حين نتحدث إلى الرأي العام".

وأضاف: "حيث نتحدث للرأي العام نطرح بشفافية وبمصداقية ولكن بوعي، ما يطرح يكلف الدولة 4 مليارات دولار تقريبا ولكي تعمل أي محطة كهرباء فكم تحتاج من الغاز أو السولار أو المازوت حتى تعمل بكامل طاقتها طوال العام".

وتابع السيسي متسائلا" يا ترى أي خدمة تقدم يتم تحصيل مقابلها أم لا، وفي حال لم نتحصل عليه من أين سيدفع ثمنه، هذا الكلام لابد أن يطرح أمام كل المواطنين"، مؤكدا أهمية أن يعلم المواطنون أن أحد أهم تراجع قدرات الدولة وخدماتها هو أن الدول لا تستطيع الحصول على المقابل لهذه الخدمة.