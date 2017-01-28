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سياسة|تركيا

تقارير: نحو 40 جنديا تركيا في حلف الأطلسي طلبوا اللجوء لألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
28/1/2017

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية ومحطة (ايه.آر.دي) اليوم السبت إن حوالي 40 جنديا تركيا طلبوا اللجوء لألمانيا وإن معظمهم من أصحاب الرتب العالية وعملوا في منشآت حلف شمال الأطلسي بالبلد الأوربي وأوقفوا عن العمل بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي.

ولم يصدر رد عن الحكومة أو مسؤولي الحلف.

تأتي التقارير عن تقديم جنود أتراك طلبات لجوء في ألمانيا فيما تستعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للسفر إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأزمت العلاقات بين تركيا وألمانيا الشريكتين في حلف شمال الأطلسي بسبب قضايا من بينها مزاعم تجسس دعاة أتراك في ألمانيا ومخاوف ألمانية بشأن حملة تركيا على المعارضين واتهامات تركية بأن برلين تؤوي مسلحين من حزب العمال الكردستاني وحزب التحرير الشعبي الثوري-جبهة الذي ينتمي لأقصى اليسار.

ونقل التقرير عن مسؤولين في المكتب الاتحاد الألماني للهجرة ووزارة الداخلية قولهم إنه سيتم النظر في طلبات اللجوء هذه كغيرها.

وقال نوربرت رويتجين رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية للمجلة إن الاعتبارات السياسية لا يمكن أن تلعب دورا في قضايا اللجوء.

كان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال في مؤتمر بشهر نوفمبر تشرين الثاني إن بعض العسكريين الأتراك ممن يعملون لصالح الحلف في أوربا طلبوا اللجوء لكنه لم يعلن عن أعداد محددة.

وقالت رويترز في أكتوبر تشرين الأول إن تركيا أقالت المئات من كبار أفراد الجيش العاملين في حلف شمال الأطلسي بأوروبا والولايات المتحدة بعد محاولة الانقلاب. واستدعي معظم هؤلاء إلى تركيا لكن بعضهم اختار ألا يعود خشية الانتقام منهم.

كانت المحكمة العليا اليونانية قضت الأسبوع الماضي بعدم ترحيل ثمانية جنود أتراك فروا لليونان في يوليو تموز. 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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