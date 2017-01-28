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سياسة|روسيا

ترمب يقول إنه في المراحل الأولى لبحث رفع العقوبات عن روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
28/1/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة إنه في المراحل الأولى فحسب لبحث ما إذا كان سيرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في الوقت الذي حذرت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومسؤولون أجانب ونواب أمريكيون من أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

ومع توقع تحدث ترمب اليوم السبت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ تولى السلطة قبل أسبوع ثارت تكهنات بأنه قريب من رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

ومثل هذه الخطوة ستثير على الأرجح قلق الحلفاء الأوربيين وأيضا كثيرين في الكونغرس من الذين يشعرون أيضا بالقلق من تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية واستنتاج وكالات المخابرات الأمريكية لتدخل موسكو في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترمب "فيما يتعلق بالعقوبات من المبكر جدا أن نتحدث عنها" في حين أصر على أنه يريد الالتزام بتعهده خلال حملته الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا.

وجاء تحذيره بشأن العقوبات الروسية ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع ماي في أول لقاء مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه.

وأوضحت ماي أن بريطانيا تريد استمرار العقوبات إلى حين أن ينفذ بوتين متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك عام 2014. ويتفق على هذا الرأي الحلفاء الأوربيون الذين يخشون من أن بوتين قد يصبح أكثر توسعا إذا شعر أن ترمب لن يتدخل.

وقالت ماي "أعتقد أن العقوبات يجب أن تستمر إلى حين أن نرى التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك. نواصل قول ذلك داخل الاتحاد الأوربي."

وبذل ترمب غير المتحفظ وماي المتحفظة جهودا كبيرة لإظهار الاستعداد للحفاظ على "علاقة خاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وهو أمر مهم لا سيما لرئيسة وزراء بريطانيا وهي تقود بلادها للانسحاب من الاتحاد الأوربي.

ووقف الاثنان لالتقاط الصور التذكارية أمام تمثال نصفي لونستون تشرشل في المكتب البيضاوي وقبل ترمب دعوة من الملكة إليزابيث لزيارة بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.

وتصافح الاثنان وهما يسيران إلى المؤتمر الصحفي في الغرفة الشرقية. وفيما بعد تناولا الغداء في غرفة الطعام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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