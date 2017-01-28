البث الحي
سياسة

ترمب: مسيحيو سوريا لهم الأولوية في اللجوء إلى أمريكا

ترمب حث الكونغرس على إلغاء قرعة تنويع التأشيرات - أرشيفية
ترمب حث الكونغرس على إلغاء قرعة تنويع التأشيرات - أرشيفية
28/1/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المسيحيين السوريين ستكون لهم الأولوية عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلبات للجوء في الولايات المتحدة.

وقال ترمب في مقتطف من مقابلة مع شبكة كريستيان برودكاستينغ "إذا كنت مسلما يمكنك المجيء لكن إن كنت مسيحيا كان الأمر شبه مستحيل والكل كانوا سواء في الاضطهاد. كانوا يقطعون رؤوس الجميع لكن المسيحيين أكثر."

وقال مركز بيو للأبحاث في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن 38901  لاجئ مسلم دخلوا الولايات المتحدة في العام المالي 2016 من كل الدول وهو ما يوازي تقريبا عدد اللاجئين المسيحيين الذي بلغ37521  لاجئا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تراجع دخل الفرد في السعودية لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

فيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على الاقتصاد السعودي (روتيرز)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: فيديو مؤثر لأم يمنية عقب مقتل ابنتها في قصف لجماعة الحوثي

سيدة يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)