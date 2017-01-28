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سياسة|مصر

السيسي يحذر من مغبة نقل السفارة الأمريكية للقدس

28/1/2017

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من مغبة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس المحتلة، معتبراً ذلك "يزيد الأمور تعقيدا".

حديث السيسي جاء خلال حوار مفتوح، نقله التلفزيون الرسمي، على هامش مؤتمر شبابي منعقد لمدة يومين في "أسوان" جنوبي البلاد، في أول تعليق له حول قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.

وقال "في موضوع السفارة (الأمريكية) هناك كلام يقال وكلام لا يقال".

وأضاف "نحن منتبهون لهذا الأمر منذ وقت مبكر، ولا نريد أن تتعقد الأمور بخصوص السلام في الشرق الأوسط وتحقيق السلام للفلسطينيين نقطة فاصلة في المنطقة".

وتابع السيسي "نود أن نوصل هذه الرسالة لكل العالم، وللمسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، أنه من المهم جدا إتاحة فرصة لإيجاد حل لهذه القضية دون تعقيد".

وأردف: "لن أقول أكثر من ذلك في موضوع السفارة، لكن نحن نبذل جهودا (لم يحددها) حتى لا يزداد هذا الأمر تعقيدا خلال الفترة المقبلة، ونتمنى أن نوفق في ذلك".

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بنقل السفارة للقدس، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهوما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي.

والأحد الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سيايسر، لوسائل إعلام محلية إن الإدارة الأمريكية في المراحل الأولية من مناقشة نقل السفارة.

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