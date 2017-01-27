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سياسة|مصر

هنية: العلاقة مع مصر تشهد نقلات نوعية تظهر نتائجها قريبا‎

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
27/1/2017

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن العلاقة مع مصر ستشهد "نقلات نوعية" و"إيجابية"، ستظهر نتائجها في الأيام القادمة.

وأضاف هنية متحدثاً للصحفيين من داخل منزله في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة عقب وصوله اليوم من القاهرة عبر معبر رفح البري: "حماس ستستمر في تطوير العلاقة مع مصر وتعزيزها، (…) أنهينا زيارة ناجحة ومثمرة التقينا خلالها المسؤولين المصريين". دون ذكر أسماء هؤلاء المسؤولين وإن كانت لقاءات سابقة جرت مع وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتابع: "في المرحلة القادمة والأيام المقبلة، سنرى نتائج هذه الزيارة وانعكاسها بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة"، دون توضيح طبيعة تلك النتائج.

وأكد هنية على "الدور التاريخي والمحوري والوزان الذي تمثله مصر".

ولفت إلى أنه ناقش مع المسؤولين المصريين كافة الملفات الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح معبر رفح، والأوضاع الأمنية على الحدود.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين المصريين على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الجانبين. كما أكد حرص حركته على نسج علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية.

وكان مصدر في حركة حماس، قال لوكالة الأناضول اليوم، إن حركته فتحت مع مصر "صفحة جديدة" من العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن حماس طوت "الخلافات السابقة" مع مصر، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات أمنية بين الجانبين، للتوصل لاتفاق لضبط الحدود بين غزة ومصر.

وغادر هنية قطاع غزة، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر معبر رفح البري، الواصل مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجه عقب ذلك إلى قطر ومن ثم إلى مصر الأحد الماضي.

 وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترا ملحوظا منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، عام 2013.

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