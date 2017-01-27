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سياسة

مادلين أولبرايت: مستعدة لتسجيل نفسي كمسلمة

27/1/2017

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت إنها مستعدة لتسجيل نفسها كمسلمة إذا أنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سجلا للمسلمين في إطار خطته الخاصة الرامية لوقف تدفق المهاجرين.

وستمنع مسودة أمر تنفيذي يتوقع أن يوقعها ترمب في الأيام القادمة دخول لاجئين من سوريا، وتعليق دخول أي مهاجرين من سوريا أو السودان أو الصومال أو العراق أو إيران أو ليبيا أو اليمن وذلك لحين دراسة لوائح دائمة.

وقال مساعدون وخبراء إنه من المتوقع أن يأمر ترمب أيضا بحظر لعدة شهور على السماح بدخول لاجئين إلى الولايات المتحدة باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد لحين تطبيق عمليات فحص أكثر دقة.

وكتبت أولبرايت تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيها: "نشأت كاثوليكية، وأصبحت أسقفية، واكتشفت في وقت لاحق أن أسرتي كانت يهودية. أنا مستعدة لأن أسجل نفسي كمسلمة، مستخدمة هاشتاج #solidarity للتضامن مع مسلمين أمريكا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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