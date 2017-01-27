البث الحي
سياسة

انقسام في إدارة ترمب حول تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

27/1/2017

قال مسؤولون أمريكيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن نقاشا جاريا في إدارة ترمب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأمريكية.

وقالت المصادر إن فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترمب يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مستشار لترمب، رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع، "أعرف أن الأمر يخضع للنقاش، أنا أؤيد ذلك."

وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية؛ لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.

ويقول مسؤولون وأشخاص مقربون من فريق ترمب إن مستشارين آخرين لترمب وكثيرين من المسؤولين المخضرمين بالأمن القومي ودبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات يقولون إن جماعة الإخوان المسلمين تطورت بشكل سلمي في بعض الدول.

ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أمريكي لتصنيف الإخوان بالكامل كمنظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع تركيا وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة.

ويتولى السلطة في تركيا حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية والذي يهيمن على حكومة الرئيس التركي طيب إردوغان.

كما شارك حزب النهضة الإسلامي في تونس أيضا في انتخابات ديمقراطية.

أما جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي أقدم حركة إسلامية في البلاد فقد صنفتها الحكومة المصرية كمنظمة إرهابية في 2013، لكن مراقبين يرون أنه تصنيف سياسي خاصة بعد أن شاركت الجماعة في العملية الديمقراطية عقب ثورة يناير والتي أطاح بها من السلطة الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013 على أول محمد مرسي رئيس مدني.

المزيد من سياسة

تراجع دخل الفرد في السعودية لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

فيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على الاقتصاد السعودي (روتيرز)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: فيديو مؤثر لأم يمنية عقب مقتل ابنتها في قصف لجماعة الحوثي

سيدة يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)