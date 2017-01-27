السيسي للمصريين: ظروفنا صعبة واقتصادنا مسخ واعرفوا حجم مشكلتكم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن شكل الاقتصاد في بلاده "مسخ" في إشارة إلى تعدد المذاهب الاقتصادية بين حرية السوق وملكية الدولة للشركات.

وأضاف السيسي في مؤتمر شبابي بصعيد مصر الجمعة أن مصر كان لها شكل اقتصادي في الخمسينات وحتى سبعينات القرن الماضي وأرادت الحكومات بعد ذلك التحول إلى شكل آخر من الاقتصاد دون وضع آلياته الواضحة فأصبح لدينا "مسخ" في شكل الاقتصاد، على حد قوله.

وأوضاح "أن هناك دعوات بإحياء شركات قطاع الأعمال العام مقابل دعوات أخرى بإطلاق نظريات السوق الحر"، مؤكدا أنه يعمل حاليا على إطلاق آليات السوق الحر مع خلق آليات ومسارات متعددة لتوفير السلع بسعر مناسب.

وقال الرئيس المصري إن المقارنة بين مصر ودول عديدة لن تكون في صالح بلاده بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة قائلا:" أكبر تحدي يواجه مصر هو التحدي الاقتصادي ومشكلة المصريين إنهم لا يعرفون حجم مشكلتهم".

وكان صندوق النقد الدولي كشف عن خطة إصلاح الاقتصاد المصري بموجب القرض الذي حصلت عليه الحكومة المصرية من الصندوق ومن بين بنود الإصلاح تعهد الحكومة ببيع حصص في شركات عامة بقيمة 5 مليارات دولار بحلول العام المقبل.

وعن الوضع في الشرق الأوسط قال السيسي إنه يتابع قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قائلا:" نحن منتبهون إلى هذا الموضوع ونحن لا نرغب في تعقيد مسألة السلام في الشرق الأوسط ونحن نبذل جهدا حتى لا يزداد الأمر تعقيدا خلال الفترة المقبلة".