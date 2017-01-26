مصر تمنع المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر

قال المحامي الحقوقي المصري البارز نجاد البرعي إن سلطات الأمن في مطار القاهرة منعته من السفر يوم الخميس إلى الأردن وأبلغته بإدراج اسمه في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وقال نجاد البرعي الذي شارك في إعداد مشروع قانون لمنع التعذيب في اتصال هاتفي مع رويترز "أنا أسافر كل شهر الأردن لأني متزوج هناك. هذه المرة استدعاني الأمن في المطار وقال لي النائب العام وضعني في قائمة الممنوعين من السفر."

وأضاف أن السلطات لم تحطه علما بالسبب الذي منع من أجله من السفر. لكنه أضاف أنه يواجه اتهامات بينها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء مهامها بعد مشاركته عام 2015 في صياغة مشروع قانون للبرلمان لمنع التعذيب.

ويقول نشطاء حقوقيون في مصر إنهم يواجهون أسوأ حالة قمع وسط حملة لمصادرة الحريات التي اكتسبها المصريون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.