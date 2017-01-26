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سياسة|سوريا

شاهد: طفلة سورية تغرد من حلب لطلب مساعدة ترمب

26/1/2017

كتبت الطفلة السورية ذات السبع سنوات التي اكتسبت متابعة عالمية العام الماضي لتغريدات نشرتها عن مستجدات الأوضاع في حلب خطابا مفتوحا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطلب منه مساعدة الأطفال الآخرين في بلدها الذي مزقته الحرب.

وبمساعدة والدتها فاطمة التي تدير الحساب @AlabedBana استطاعت بانا العابد أن تنشر رسائل وصورا عن الحياة اليومية في حلب واجتذبت نحو 363 ألف متابع منذ انضمامها لموقع التدوينات الصغيرة في سبتمبر أيلول.

وفي الشهر الماضي تم إجلاء الطفلة وأسرتها من الشطر الشرقي من حلب الذي كان خاضعا لسيطرة مقاتلي المعارضة عقب هجوم مكثف للحكومة ووصلوا إلى تركيا حيث التقوا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتساند تركيا جماعات من المعارضة المسلحة تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلى حسابها الخاص على تويتر @FatemahAlabed نشرت فاطمة والدة بانا صورة من الخطاب المكتوب بخط اليد الذي قدمت فيه الطفلة نفسها لترمب على أنها "واحدة من الأطفال السوريين الذين عانوا من الحرب السورية".

وقالت في الخطاب "… هل يمكن من فضلك أن تنقذ أطفال وشعب سوريا؟ عليك أن تفعل شيئا لأطفال سوريا لأنهم مثل أطفالك ويستحقون السلام مثلك … إذا وعدتني بأنك ستفعل شيئا من أجل أطفال سوريا فسأكون بالفعل صديقتك الجديدة."

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن فاطمة قولها إن ابنتها بانا كتبت الخطاب قبل تنصيب ترمب يوم الجمعة الماضية.

وفي الخطاب تحدثت بانا أيضا عن فقدها لأصدقاء في الصراع الدائر منذ ما يقرب من ست سنوات وعن حياتها الجديدة خارج سوريا.

وقالت "حاليا في تركيا يمكنني أن أخرج وأقضي وقتا طيبا. يمكنني الذهاب للمدرسة على الرغم من أنني لم أذهب بعد. لهذا السبب السلام مهم للجميع حتى أنت."

وأضافت بانا "لكن الملايين من الأطفال السوريين ليسوا مثلي الآن ويعانون في مختلف مناطق سوريا. إنهم يعانون بسبب أناس كبار."

وأمس الأربعاء قال ترمب إنه "سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا" للاجئين الفارين من العنف دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. وجاءت تصريحاته بعد أن دعمت روسيا وتركيا وإيران هدنة هشة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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