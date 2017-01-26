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سياسة|لبنان

شاهد: أول بلدة لبنانية تتخلص من النفايات تماما

26/1/2017

نجحت بلدة بيت مري اللبنانية شمال بيروت في تنفيذ مبادرة لجعل البلدة خالية من النفايات مما يجعلها أول مبادرة من نوعها في البلاد.

وكانت أزمة القمامة عام 2015 -التي شهدت تراكم أكوام من النفايات في الشوارع اللبنانية مما أثار تحذيرات صحية واحتجاجات- هي مصدر الإلهام وراء هذه الفكرة.

ويتم فرز وتقسيم النفايات المنزلية في فئات مختلفة في مصنع بعد ذلك يجري إعادة تدوير المواد أو تحويلها إلى سماد.

الشيء الوحيد الذي لا يستطيع المصنع معالجته هو النفايات الطبية والصناعية.

وبمساعدة السكان المحليين الذين يصنفون قمامتهم بالشكل الصحيح عالج المصنع بالفعل أكثر من 2000 طن منذ بدء المبادرة في سبتمبر أيلول.

ويأمل القائمون على المشروع أن يمثل إعادة التدوير مصدر إلهام لبلدات ومدن أخرى في البلاد تحتذي ببيت مري.

ويشتمل جزء من المبادرة على تعليم السكان طريقة فرز قمامتهم بإتاحة كتيبات أو منشورات تشرح السبل لجعل بيت مري أكثر نظافة.

وفي عام 2015 خرج ألوف اللبنانيين إلى الشوارع فيما كان أحد أكبر التحركات الاحتجاجية في تاريخ البلاد التي نُظمت بشكل منفصل عن الأحزاب الطائفية التي تهيمن على السياسة في البلاد.

وتتواصل بعض التحركات الصغيرة في مناسبات مختلفة في لبنان للاحتجاج على الحلول "المؤقتة" لأزمة النفايات من قبل الحكومة والعجز عن السيطرة على المشكلة. ويواصل نشطاء بيئيون واجتماعيون الدعوة إلى حل قابل للاستمرار لأزمة النفايات مثل الحل في بيت مري.

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