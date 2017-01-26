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سياسة

تقارير: إسرائيل تقرر استقبال 100 طفل سوري كلاجئين

26/1/2017

ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل تعتزم استقبال 100 طفل سوري يتيم كلاجئين، وأوضحت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الأربعاء أن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قرر ذلك.

وأضافت القناة أن هؤلاء الأطفال سوف يكونون أول لاجئين سوريين تستقبلهم إسرائيل رسميا، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال سيقيمون في مدارس داخلية وفي كنف أسر من عرب إسرائيل.

وجاء في التقرير الإعلامي حسبما نشر موقع "دويتش فيله" أنه من المقرر أن يحصل هؤلاء الأطفال على تصريح إقامة دائمة بعد أربعة أعوام، وإذا تم اكتشاف آباء أو أخوات لهؤلاء الأطفال بعد ذلك، فسوف تفحص إسرائيل استقبالهم أيضا.

ويرفض بعض الساسة في إسرائيل من معسكر المحافظين استقبال لاجئين غير يهود بحجة أن ذلك يهدد الطابع اليهودي لإسرائيل، لكن إسرائيل قامت بعلاج جرحى سوريين خلال الأعوام الماضية.
 

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