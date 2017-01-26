اليونان ترفض تسليم أنقرة 8 ضباط أتراك فروا إثر محاولة الانقلاب

رفضت المحكمة اليونانية العليا الخميس تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك تشتبه أنقرة أنهم انقلابيون، فروا إلى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز/يوليو الماضي.

وذكر مصدر قضائي أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا إلى انعدام الضمانات في تركيا لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة.

وأعلنت رئيسة المحكمة أنه غير مسموح بتسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".

وقد أمرت المحكمة بالإفراج عن الضباط الثمانية، الموجودين في الحجز الاحتياطي في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 تموز/يوليو في مطار شمالي اليونان.

ونفى الضباط الأتراك الثمانية أي تورط لهم في محاولة الانقلاب وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من أعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.

وقد فر عدد كبير من العسكرين الأتراك إلى بلدان أوربية بعد الانقلاب الفاشل في تركيا.