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سياسة

لوحة تصور رئيسة كوريا الجنوبية عارية تثير الغضب

رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي
رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي
25/1/2017

أثارت لوحة فنية تنتمي للمدرسة الانطباعية في الرسم وتصور رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي عارية ومستلقية، غضبا في بلد تعصف به أزمة سياسية وفضيحة فساد.

وقالت وسائل إعلام إن مؤيدين محافظين لباك التي سلبت منها سلطاتها انتظارا لقرار بشأن مساءلتها أزالوا اللوحة من معرض لأعمال فنية عن الرئيسة وألقوا بها على الأرض.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة جاءت للسيطرة على الموقف واعتقلت أنصار باك لاتهامات بتخريب ممتلكات.

ودافع الرسام لي كو يونج عن لوحته التي تحمل عنوان (ديرتي سليب) أو "نوم قذر" وتظهر فيها باك مستلقية إلى جوار صديقتها تشوي سون سيل التي تدور حولها فضيحة الفساد، واستلهم العمل الفني لوحة

(أولمبيا) للفنان الشهير مانيه التي تعود لعام 1863.

وقال يونج في مقابلة إذاعية "إن رئيس أي دولة هدف واضح للتهكم." وأضاف أن المعرض من تنظيم 20 فنانا وردت أسماؤهم على قائمة سوداء للفنانين بسبب معارضتهم للحكومة.

وكتب بيو تشانج وون وهو نائب عن الحزب الديمقراطي المعارض استضاف المعرض على فيسبوك يقول إنه لم يختر الأعمال الفنية المشاركة.

وانتقد مشرعون عن المعارضة والحزب الحاكم ، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض بيو ،على السواء.

وقالت نائبات عن حزب معارض آخر إن اللوحة "تجسيد جنسي" للمرأة ووجهن دعوات للحزب الديمقراطي للاعتذار.

وتعيش كوريا الجنوبية أزمة منذ أن صوّت المشرعون في ديسمبر / كانون الأول لمساءلة باك بهدف عزلها، وإذا جرى تأييد المساءلة فإنها ستصبح أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في البلاد يطاح به من المنصب. 

المصدر : الجزبرة مباشر
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