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سياسة

لافروف يلتقي وفدا من المعارضة السورية بموسكو الجمعة

وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف
وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف
25/1/2017

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو، الجمعة، معارضين سوريين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي تحدث عنه عدد من المعارضين السوريين أمس الثلاثاء، على خلفية انتهاء مفاوضات السلام التي جرت في العاصمة الكازاخية، أستانا، على مدار يومين.

وقال ألكسندر لافرينتييف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، إن وفد المعارضة السورية سيزور موسكو الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم "الجيش السوري الحر" ومستشار وفد المعارضة المشارك في مفاوضات أستانا، أسامة أبو زيد إن "مجموعته قدمت مقترحات لروسيا بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار".

وأعرب في تصريح صحفي أدلى به على هامش أعمال اجتماع أستانا في يومه الثاني، الثلاثاء، عن استعداد وفد الفصائل السورية للاستمرار بالمشاركة في المفاوضات حال تمديدها من قبل الدول الضامنة، أي روسيا وإيران وتركيا.

بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اجتماع أستانا بالـ"ناجح" كونه مهد الطريق لجولة المفاوضات التالية بين الحكومة والمعارضة بجنيف في 8 فبراير/ شباط المقبل.

وأمس الثلاثاء، أعلن البيان الختامي لمباحثات أستانا حول سوريا، إقرار آلية مشتركة تركية روسية إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وذلك في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين.

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