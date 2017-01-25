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سياسة|سوريا

لافروف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية يوم الجمعة

لافروف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية
لافروف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية
25/1/2017

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة القادم محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية كما أعلنت موسكو، لكن لم تعرف تفاصيل عن المجموعات التي ستحضر.

يأتي الاجتماع بعد يومين من محادثات السلام حول سوريا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة في أستانا والتي انتهت دون تحقيق تقدم كبير.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اللقاء ، دون تحديد المجموعات المعارضة التي ستتمثل فيها.

وقال مفاوض من فصائل المعارضة التي حضرت محادثات أستانا إنه لم يتلقى دعوة بعد لحضور اللقاء مع لافروف لكنه لم يستبعد المشاركة في حال وجهت الدعوة.

وأوضح عضو وفد المعارضة إلى أستانا فارس بيوش لفرانس برس من إسطنبول "لم نستلم دعوة".

وأضاف "المشكلة ليست بالدعوة بل بموضوع اللقاء، إذا كان الموضوع وطنيا وجادا نذهب إلى آخر الدنيا".

وكانت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام في أستانا، اتفقت على إنشاء آلية ثلاثية لتطبيق ومراقبة وقف اطلاق النار في سوريا دون إعطاء تفاصيل ملموسة عن كيفية عملها.

وكان من المرتقب أن يعقد وفدا دمشق والفصائل المعارضة في أستانا أول محادثات مباشرة بينهما منذ اندلاع النزاع في 2011، لكن المعارضة رفضت ذلك وسط تبادل الاتهامات فيما اضطر الوسطاء للقيام بجولات مكوكية بين الطرفين.

وإذا كانت روسيا غيرت بشكل جذري الوضع في سوريا من خلال تدخلها العسكري في خريف عام 2015، وخصوصا تمكن الجيش السوري من استعادة حلب ما شكل أكبر انتصار للنظام منذ بدء الحرب، إلا أن مبادراتها لإرساء السلام تواجه صعوبات.

المصدر : الجزبرة مباشر
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