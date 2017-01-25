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سياسة|روسيا

شاهد: مقاتلات بريطانية تراقب حاملة طائرات روسية

25/1/2017

رافقت مقاتلات بريطانية حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف والسفن الداعمة لدى مرورها في المياه القريبة من الساحل الإنجليزي.

ووصف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون حاملة الطائرات الروسية بأنها "سفينة العار" بسبب مشاركتها في شن غارات جوية في سوريا.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع البريطانية طائرات مقاتلة من طراز تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي والفرقاطة سانت ألبانز وهي ترافق حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف والسفن الداعمة لها في القنال الإنجليزي لدى إبحارها صوب بحر الشمال.

وقال فالون في بيان "سنراقب عن كثب الأميرال كوزنيتسوف وهي عائدة إلى روسيا.. إنها سفينة عار لم تؤد مهمتها إلا إلى زيادة معاناة الشعب السوري. سنظل قريبين من هذه السفن في كل خطوة في طريقها حول المملكة المتحدة في إطار التزامنا الراسخ بالحفاظ على بريطانيا آمنة".

وكانت كوزنيتسوف- حاملة الطائرات الروسية الوحيدة- قد مرت في القنال الانجليزي في طريقها إلى سوريا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

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