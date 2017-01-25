تحقيق أمريكي في دعوة لاغتيال ترمب

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه فتح تحقيقا في دعوة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت شبكة "USA Today" الإعلامية الأمريكية، عن المسؤول في الجهاز ريتشارد فيريتي، إن "سيدة نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل أيام، تحث فيها على اغتيال ترمب، قبل أن تقوم بحذفها".

وقال فيريتي، إن السيدة، التي تدعى "هيثير لووري"، حذفت حساباتها الشخصية على كل من "تويتر"، و"فيسبوك".

وفي حال العثور على السيدة، وجمع الأدلة الكافية في مسؤوليتها عن تلك الدعوة، فإنها ستواجه حكماً بالسجن، لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وفق فيريتي.

والجمعة الماضية، التي شهدت تنصيب ترمب، اعتقلت السلطات الأمريكية الصحفيين "إيفين أنجل"، و"أليكس روبنشتاين" أثناء مظاهرات خرجت ضد ترمب، بعد أداء اليمين الدستورية، وذلك بتهمة "التمرد والتحفيز على العصيان".

وفي حال أدين الصحفيان بالتهمة، فمن المحتمل أن يتم حبسهما 10 أعوام، مع تغريم كل واحد بمبلغ قدره 25 ألف دولار.

ومنذ الجمعة، تشهد ولايات أمريكية مظاهرات حاشدة مناهضة للرئيس الأمريكي الجديد، شهد بعضها أعمال عنف واعتقالات.