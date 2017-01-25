البيت الأبيض: ترمب متمسك باعتقاده بالتلاعب في الأصوات بالانتخابات

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترمب متمسك باعتقاده بأن ملايين الأشخاص أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني في الانتخابات الأمريكية لكنه لم يقدم أي أدلة تدعم ذلك.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "الرئيس يعتقد ذلك."

وأضاف "ما زال يصر على أن ذلك الاعتقاد مبني على دراسات وأدلة قدمها أشخاص له."

وفاز الجمهوري ترمب بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي الذي يقرر رئيس البلاد ويعطي بعض الولايات الأصغر نفوذا أكبر في النتيجة. لكن ترمب خسر فيما يتعلق بالأصوات الشعبية أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق نحو 2.9 مليون صوت.

وصرح ترمب مرارا بأنه كان سيفوز بالأصوات الشعبية لولا تصويت الملايين بشكل غير قانوني. لكن خبراء في الانتخابات بينهم مسؤولون قالوا إنه لا يوجد دليل على تلاعب واسع النطاق في الأصوات.

وسُئل بول ريان رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين في الكونغرس عن مزاعم ترمب في وقت سابق اليوم الثلاثاء فقال إنه لم يطلع على أدلة تدعمها.