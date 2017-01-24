حذر في نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس

كثيرا ما تحدث فريق دونالد ترمب خلال حملة انتخابات الرئاسة عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ولكن منذ أن تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة أصبحت القضية المثيرة للخلاف أكثر حساسية وقد يتم بالفعل تأجيلها في الوقت الراهن.

وهوّن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر على ما يبدو من التوقعات بشأن إعلان وشيك عن تحرك قد يثير غضب العالم العربي، وذلك في بيان صدر قبل أول اتصال هاتفي بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تنصيب ترمب.

وكتب يقول "نحن في المراحل الأولى من مجرد مناقشة هذا الموضوع."

وقال سبايسر للصحفيين أمس "ليست هناك قرارات."

واعتبرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والمنظمات المؤيدة للاستيطان ذلك إشارة إيجابية وفسروا الكلام على أنه دلالة على أن المحادثات قد بدأت بشأن خطوة يتوقون إليها حتى مع احتمال أن يكون لها تداعيات كبيرة على الاستقرار في المنطقة.

لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن القضية لم تناقش تقريبا خلال الاتصال الهاتفي الذي استغرق 30 دقيقة، وقال دبلوماسيون إن تفسيرهم هو أن القضية يتم إبعادها من على قمة جدول الأعمال في الوقت الراهن على الأقل.

وقال مسؤول إسرائيلي في رسالة نصية بعد بيان سبايسر "يبدو وكأنه يتم تأجيلها."

وأضاف آخر أن نتنياهو لم يحاول خلال المكالمة الحصول على تعهد من ترمب بشأن نقل السفارة أو موعد زمني لذلك، وأشار يجال بالمور المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن كلام سبايسر ليس سوى مصطلح دبلوماسي قديم لعبارة مفادها " ليس الآن".

وقال بالمور على تويتر "هذا يعني في واقع الأمر: لا تتصلوا بنا.. سوف نتصل نحن بكم."

ولم يرد المتحدث باسم نتنياهو على الفور على طلبات للتعليق.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس لأي دولة حاليا سفارة في القدس، وقبل بضع سنوات كانت سفارتا كوستاريكا والسلفادور في القدس لكن الدولتين نقلتهما إلى تل أبيب.

والسبب هو أن الوضع النهائي للقدس يفترض أن يتقرر عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة.

وجاء الإعلان أمس عن أن إسرائيل ستبني المزيد من المستوطنات في القدس الشرقية في إطار تحرك من نتنياهو لإرضاء الناخبين المنتمين لليمين المتطرف الذين يطالبون بالإسراع في التوسع الاستيطاني في ظل رئاسة ترمب للولايات المتحدة.