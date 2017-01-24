إسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة سيناء وتحذر من هجمات وشيكة

دعت إسرائيل مواطنيها الموجودين في شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم الثلاثاء إلى مغادرتها، محذرة من تهديدات بوقوع هجمات وشيكة.

وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين في سيناء من مخاطر وقوع هجمات، لكن هذا التحذير الصادر من "المستوى الأول" عن دائرة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية هو أشد تحذير لها.

ووصفت دائرة مكافحة الإرهاب في بيان لها التهديد بأنه "مرتفع للغاية وملموس".

وأضاف البيان: "تحذر الدائرة من إمكانية وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل".

وقالت دائرة مكافحة الإرهاب إن هناك "تهديدا مرتفعا بشكل دائم" في سيناء، لكن ذكرى ثورة 25 يناير 2011 في مصر شهدت هجمات في السنوات السابقة.