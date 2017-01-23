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سياسة|إيطاليا

23 مفقودا في فندق إيطالي تعرض لانهيار جليدي

23 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار جليدي سوى بالأرض فُندقا في في إيطاليا
23 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار جليدي سوى بالأرض فُندقا في في إيطاليا
23/1/2017

واصلت خدمات الطوارئ الإيطالية العمل على مدار الساعة الاثنين في إطار البحث عن 23 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار جليدي سوى بالأرض فُندقا في منطقة جبلية وسط إيطاليا الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد الذين تم انتشالهم أحياء من بين الحطام تسعة أشخاص.

وارتفع عدد القتلى إلى ستة بعد تأكيد خدمة الإطفاء أن رجالها عثروا على جثة أسفل الأنقاض أمس الأحد.

وتعمل خدمات البحث والإنقاذ من مختلف إدارات الطوارئ ليلا ونهارا في المكان منذ وصولها صباح الخميس الماضي.

وانتشل رجال الإطفاء الناجين ومن بينهم أربعة أطفال من أسفل أطنان من الجليد وحطام فندق ريجوبيانو يومي الجمعة والسبت، وتحركوا بحذر خشية انهيار جيوب الهواء الحيوية للناجين المتبقين أسفل الأنقاض.

وقال روسانو دي لوسيو مدير المستشفى الذي نقل له الناجون إن جميعهم في حالة جيدة ويحتاج واحد منهم فقط لجراحة.

وقال جيليانو لومباردي رئيس قسم الأطفال بالمستشفى إن الأطفال الأربعة سيغادرون المستشفى الاثنين.

وأضاف "الأطفال في حالة جيدة بدنيا وسيغادرون المستشفى اليوم. جميعهم سيغادرون سواء في الصباح أو بعد الظهيرة. نتواصل مع الأخصائيين النفسيين لنوفر لهم ما نطلق عليه خروجا آمنا من المستشفى أي آمن من الناحية النفسية بما يضمن متابعة تقديم الدعم النفسي للأطفال الأربعة وعائلاتهم والمقربين منهم".

وبدأ الادعاء العام في بسكارا تحقيقا بشأن اتهامات بالقتل الجماعي والإهمال الذي أفضى لكارثة كبيرة.

ووقع الانهيار الجليدي بعد ساعات من سلسلة من الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة التي دمرتها زلازل قوية في العام الماضي وتعاني بسبب هطول الثلوج بكثافة.

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