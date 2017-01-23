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نتنياهو يقول ترمب دعاه لزيارة واشنطن في فبراير

نقل السفارة لم يناقش خلال الاتصال بين ترمب ونتناياهو
نقل السفارة لم يناقش خلال الاتصال بين ترمب ونتناياهو
23/1/2017

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعاه للاجتماع معه في واشنطن في فبراير شباط.

كان الزعيمان أجريا اتصالا هاتفيا وصفه البيان بأنه "ودي للغاية".

وفي واشنطن قال ترمب الذي تولى السلطة يوم الجمعة إن المحادثة الهاتفية مع نتنياهو كانت "رائعة للغاية". وكان ترمب يجيب عن سؤال للصحفيين في تعليقات له بعد أن أدى كبار مستشاريه اليمين في البيت الأبيض.

وقال بيان من مكتب نتنياهو "عبر رئيس الوزراء عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترمب لصياغة رؤية مشتركة لدفع السلام والأمن في المنطقة بدون خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل."

وأضاف البيان أن نتنياهو وترمب ناقشا الاتفاق النووي مع إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين وقضايا أخرى. وتابع أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع في الأيام القادمة.

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