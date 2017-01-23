البث الحي
سياسة

مستشار لترمب يستخدم التسمية اليهودية للضفة الغربية

23/1/2017

في خطوة غير مألوفة استخدم مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب التسمية اليهودية للحديث عن الضفة الغربية.

وقال جورج بابادوبلوس، أحد مستشاري ترمب للسياسة الخارجية، في مقطع فيديو قصير نشره يوسي داغان، رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن "الإدارة الأمريكية تتطلع لعلاقات جديدة مع يهودا والسامرة".

ومصطلح "يهودا والسامرة" هو تعبير مستمد من التوراة يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بابادوبلوس وهو يقول: "كان لقاءً ممتازا مع يوسي (داغان)، ونتمنى للشعب في يهودا والسامرة أن يكون العام 2017 رائعا".

وأضاف: "نتطلع إلى الدخول في علاقة جديدة مع كل إسرائيل، بما فيها يهودا والسامرة التاريخية".

وكان داغان قد شارك في حفل تنصيب ترمب برفقة اثنين من قادة المستوطنين، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ تنصيب الرؤساء الأمريكيين".

وقالت جيروزاليم بوست إن اللقاء بين داغان وبابادوبلوس، عُقد على هامش المشاركة في حفل التنصيب.

وعادة لا يستخدم المسؤولون الأمريكيون تعبير "يهودا والسامرة" للإشارة إلى الضفة الغربية.

من جانبها قالت إستر ألوش، المتحدثة باسم داغان، إن أحد المسؤولين السياسيين الأمريكيين الذين التقى بهم داغان في واشنطن قال له قريبا لن نطلق على المستوطنات كلمة "مستوطنات".

ولا تستخدم إسرائيل مصطلح المستوطنات، لكنها تستخدم بدلا منه تعبير "التجمعات السكانية الإسرائيلية"، كما تعتبر المستوطنين "مواطنين إسرائيليين".

ويرى اليمين الإسرائيلي في وصول ترمب إلى البيت الأبيض فرصة لتعزيز المستوطنات وضمها إلى إسرائيل.

وكانت الإدارات الأمريكية السابقة تعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير شرعية، وعقبة في طريق السلام وخطر على حل الدولتين.

المصدر : الجزبرة مباشر
المزيد من سياسة

تراجع دخل الفرد في السعودية لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

فيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على الاقتصاد السعودي (روتيرز)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: فيديو مؤثر لأم يمنية عقب مقتل ابنتها في قصف لجماعة الحوثي

سيدة يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)