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سياسة

رئيس رومانيا ينضم إلى مظاهرة حاشدة ضد حكومة بلاده

22/1/2017

انضم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى آلاف الرومانيين في احتجاج بأحد شوارع بوخارست يوم الأحد ضد خطط للحكومة للتخفيف من قوانين مكافحة الفساد.

وقال يوهانيس أمام كاميرات التلفزيون التي تتجول بين المتظاهرين بالقرب من وسط العاصمة: "أنا هنا لأعبر عن غضبي. هناك زمرة من السياسيين الذين لديهم مشكلات إجرامية يرغبون في إضعاف سيادة القانون".

وانطلقت مظاهرات مماثلة في مدن رومانية أخرى.

وترغب حكومة التحالف الاشتراكي الديمقراطي الليبرالي الجديدة إلى تغيير القانون بحيث لا تتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار بأقل من 200 ألف ليو (48 الف دولار).

ويقول منتقدون إن الهدف من تلك الخطوة هو حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الملاحقة القضائية حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو. وترغب الحكومة أيضا في العفو عن 2500 مجرم.

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