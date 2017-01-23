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سياسة|مصر

ترمب يشيد بالسيسي في أول اتصال هاتفي بينهما بعد التنصيب

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23/1/2017

قال البيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والمصري عبد الفتاح السيسي تحدثا هاتفيا اليوم الاثنين وناقشا الحرب على "الإرهاب" والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا.

وقال المتحدث باسم البيت شون سبايسر في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترمب بحث مع السيسي سبل تعزيز العلاقات والدعم في مواجهة الإرهاب.

وأضاف سبايسر أن "ترمب أشاد بالخطوات الشجاعة للسيسي بشأن الاصلاحات الاقتصادية".

من جانبه قال علاء يوسف المتحدث باسم السيسي في بيان: "أبدي الرئيس الأمريكي تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب" وأكد التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم مصر.

وقال البيان: "وأعرب الرئيس الأمريكي خلال الاتصال كذلك عن تطلعه لزيارة السيد الرئيس المرتقبة لواشنطن والجاري الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية".

ويعد هذا أول اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والمصري منذ تنصيب ترمب قبل ثلاثة أيام.

وكان السيسي قد اتصل بترمب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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