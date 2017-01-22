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سياسة|مصر

مصر تمدد مشاركتها العسكرية في اليمن

22/1/2017

وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر على تمديد مشاركة قوات في مهمة قتالية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

وأفاد التلفزيون المصري أن الموافقة جاءت للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

وذكر التلفزيون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاجتماع بحضور أول لرئيس مجلس النواب إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

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