شاهد: ترمب ردا على الاحتجاجات "لماذا لم يصوتوا في الانتخابات"

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأول تعليق علني اليوم الأحد بشأن مسيرة النساء في واشنطن، قائلا على حسابه على موقع تويتر "شاهدت احتجاجات أمس ما خطر بذهني هو أننا أجرينا انتخابات.. لماذا لم يصوت هؤلاء الناس؟…"

وخرجت مئات الألوف من النساء إلى شوارع المدن الكبرى في الولايات المتحدة في مظاهرة احتجاج لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب للسخرية منه والتنديد به في اليوم التالي لتنصيبه.

وقادت ناشطات من المدافعات عن حقوق المرأة أغضبهن أسلوب خطاب الرئيس وسلوكه أثناء حملته الانتخابية واعتبرنه معاديا للنساء عشرات من المسيرات في الولايات المتحدة وتجمعات جماهيرية متعاطفة مع موقفهن في مختلف أرجاء العالم يوم السبت.

وقال المنظمون إن هذه الفعاليات جذبت نحو خمسة ملايين مشارك في الإجمال وهو عدد فاق كل التوقعات.

وألقت الاحتجاجات كذلك الضوء على الاستياء الشديد من تصريحات ترمب ومواقفه من السياسات من جانب عدد كبير من المجموعات منهم المهاجرون من المكسيك والمسلمون والمعاقون والمدافعون عن البيئة.