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سبايسر: ترمب بالمراحل الأولى من محادثات نقل السفارة للقدس

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22/1/2017

قال البيت الأبيض الأحد إنه في "المراحل الأولى" من المحادثات لتنفيذ وعد الرئيس دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في تحرك سيفجر على الأرجح الغضب في العالم العربي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان "نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع".

وقال مساعدون إنه ليس هناك إعلان وشيك بشأن نقل السفارة.

وتوجد السفارة الأمريكية في تل أبيب مثل معظم المقرات الدبلوماسية الأجنبية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية لكن الفلسطينيين يطالبون بالمدينة لتكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.

ويستند الجانبان في موقفهما إلى مزاعم دينية وتاريخية وسياسية.

ومن المقرر أن يتحدث ترمب – الذي تعهد أثناء حملة انتخابات الرئاسة بنقل السفارة- هاتفيا الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول حديث بينهما منذ تولي ترمب السلطة.

ومن المرجح أن يثير أي قرار بتغيير الوضع الراهن احتجاجات من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية والأردن.

وتعتمد واشنطن على هذه الدول في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي قال الرئيس الأمريكي أنها أولوية.

كان الكونجرس الأمريكي قد أقر في عام 1995 قانونا يصف القدس بأنها عاصمة إسرائيل ويقول إنها يجب ألا تقسم لكن الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين المتتابعين استخدموا سلطاتهم في السياسة الخارجية للإبقاء على السفارة الأمريكية في تل أبيب ودعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن وضع القدس.

وفي أوائل ديسمبر كانون الأول جدد باراك أوباما أثناء رئاسته تأجيل قرار نقل السفارة حتى أول يونيو حزيران.

ومن غير الواضح ما إذا كان ترمب يستطيع تجاوز هذا الإجراء بشكل قانوني والمضي قدما في نقل السفارة.

ويقول دبلوماسيون أمريكيون إنه على الرغم من التشريع الأمريكي بهذا الشأن فإن السياسة الخارجية الأمريكية منحازة عمليا بشكل عام إلى سياسة الأمم المتحدة والقوى الكبرى الأخرى التي لا تعتبر القدس عاصمة إسرائيل ولا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية العربية بعد احتلالها في حرب عام 1967.

وأقرت إسرائيل الأحد تصاريح بناء مئات المنازل في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية متوقعة من ترمب التراجع عن انتقادات الإدارة الأمريكية السابقة لمثل هذه المشروعات.

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