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سياسة|العراق

تنظيم الدولة يفجر فندقا في غرب الموصل

22/1/2017

قال شهود الأحد إن تنظيم الدولة الإسلامية فجر فندقا شهيرا في غرب الموصل يوم الجمعة في محاولة لمنع القوات العراقية المتقدمة من استخدامه قاعدة في هجومها لاستعادة المدينة.

وفي اتصال هاتفي قال اثنان من الشهود إن فندق الموصل المصمم على شكل هرم مدرج بدا مائلا على أحد جوانبه بعد التفجير.

وطلب الشاهدان عدم نشر اسميهما خوفا من التنظيم الذي يعاقب بالقتل كل من يضبط وهو يتصل بالعالم الخارجي.

ويقع فندق الموصل على ضفة نهر دجلة الذي يقسم المدينة. وتوشك القوات العراقية على السيطرة الكاملة على الشطر الشرقي من المدينة والاستعداد للهجوم على الضفة الغربية للنهر.

ويدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية لاستعادة الموصل من التنظيم المتشدد الذي انتزع السيطرة على المدينة عام 2014 وأعلن من مسجدها الكبير "دولة الخلافة" التي تمتد إلى أراض في سوريا.

وأعلن الجيش العراقي الأحد تطهير كل أحياء الموصل الواقعة شرق نهر دجلة من مسلحي الدولة الإسلامية ماعدا حي الراشدية بشمال المدينة.

وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش أنشأ العديد من الجسور عبر نهر دجلة جنوبي الموصل لتسهيل حركة القوات استعدادا للهجوم على الجانب الغربي من المدينة.

ودُمرت الجسور الخمسة التي تعبر نهر دجلة في الموصل جزئيا بسبب الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لإبطاء حركة المتشددين قبل أن يفجر تنظيم الدولة الإسلامية اثنين منها.

وقتل عقيد بالجيش في القتال الذي دار يوم الأحد على الضفة الشرقية للنهر وهو أعلى رتبة لضابط يقتل منذ بدء الهجوم على الموصل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال بيان للجيش العراقي إن العقيد سبهان حسن الجبوري كان يقود اللواء 71 بالجيش.     

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