وصف زوكربيرغ بـ”فتى السحلية”.. ماسك يثير جدلا بتفاعله مع تغريدة حساب ساخر يحمل اسمه (فيديو)

يتواصل الجدل بشأن تطبيق “ثريدز” الجديد الذي أطلقته شركة “ميتا”، وبعد تهديد تويتر بمقاضاة الشركة واتهامها بسرقة أسرار تجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، تَركز جزء من النقاش على التنافس الشخصي بين رجلي الأعمال مارك زوكربيرغ مؤسس ميتا، ومالك تويتر الملياردير إيلون ماسك.

وزاد هذا النقاش تفاعلًا بعد نشر حساب ساخر يدعي أنه إيلون ماسك، تغريدة لقيت إعادة تداول واسعة، جاء فيها “لقد أنفقت 44 مليار دولار على هذا التطبيق، والآن قرر فتى السحلية الضغط على زر النسخ واللصق”.

وتابع الحساب الساخر في التغريدة “لقد أصبح الأمر شخصيًّا الآن، أراك في القفص”، وذلك في إشارة إلى اتفاق سابق بين زوكربيرغ وماسك على خوض مباراة مصارعة داخل قفص.

I spent $44 billion for this app and now Lizard boy just decided to hit copy and paste. It’s personal now. See you in the cage, Zuck. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 7, 2023

وأثارت التغريدة لغطًا كبيرًا، رغم أن الحساب يشير بشكل واضح إلى أنه ساخر وليس حساب إيلون ماسك الرسمي، وزاد التفاعل عليها بشكل كبير بعد تعليق ماسك عليها بحسابه الحقيقي.

وعلّق مالك تويتر “يعتقد الكثير من الناس أن هذا الحساب يعود لي”، وتفاعل الناشطون مع رد ماسك بشكل كبير مما زاد من انتشار التغريدة الأولى.

وخاطبت الكاتبة آشلي سانت كلير (ماسك) بعد رده على التغريدة، قائلة “أحب أنك لم تجادل في كون زوكربيرغ فتى السحلية”، وهو ما رد عليه ماسك “ربما يتعلق الأمر فقط باستخدامه الكثير من المرطبات”.

وذكّر عدد من الناشطين ماسك بأن سياسة موقع تويتر التي تغيرت بعد استحواذه عليه هي ما سبّب الارتباك بشأن كون الحساب حقيقيًّا أم لا، في إشارة إلى منح العلامة الزرقاء لكل مشترك في خدمة “تويتر بلو” المدفوعة.

وغرد رافي خان “إنه نسخة منك (في إشارة إلى الحساب) مثل ثريدز”، وأشار بذلك إلى أن التطبيق الجديد نسخة من تويتر.

It's your copy like 'threads'. 😁 https://t.co/JmdlDdOA3F — Rafi Khan (@RafiKhan636) July 8, 2023

وكتب الناشط برادلي مارتين “حقيقة أنه رد على هذا يجعل الأمر مضحكًا للغاية، أنا متأكد من أن هناك بعض الحقيقة في هذه المشاعر”.

The fact he responded to this makes this so funny. I’m sure there is some truth to these sentiments 😂😂 — Bradley Martyn (@BradleyMartyn) July 8, 2023

وعلّق الناشط ريكي ميتشل “أعتقد أن هذا ما تحصل عليه عندما يمكن لأي شخص شراء علامة توثيق زرقاء”.

Guess thats what you get when anyone can buy a blue check mark lol https://t.co/DhnBTUMrWo — Ricky Mitchell 🇨🇦 (@mitchell_ricky) July 8, 2023

وسأل فالنتاين موخيبي إيلون ماسك “لماذا منحت إشارة توثيق لحساب ساخر يحمل اسمك؟ أم لأنه دفع دولارات فأعطيته علامة؟”.

وزاد صاحب الحساب “أحيانًا تكون الرأسمالية سيئة للغاية لدرجة أنها تأكل أصحابها”.

Why did you verify a parody under your name? Or because he paid them dollars you gave him a tick? Sometimes capitalism so bad that it's eats it's owners 😂 https://t.co/xvTIl2gCiR — Valentine Mukhebi (@fa_cadee) July 8, 2023

وقال الصحفي زاد بودون “أضحك على عدم اعترافه بمشكلة نظام التحقق الخاص به”.

not him acknowledging the problem with his own verification system lmao https://t.co/cb8YMYSZjb — Zac Bowden (@zacbowden) July 8, 2023

وجاء براين ويلش برأي مختلف، إذ قال “إيلون ماسك يشير إلى حساب ساخر يدلي ببعض التصريحات الجريئة باسمه. أنا أضحك بجنون، هذا مستوى جديد من معركة المليارديرات”.