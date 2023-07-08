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اليوم فقط.. 99% من سكان كوكب الأرض يتشاركون ضوء النهار في الوقت نفسه

تحدث هذه الظاهرة لأن معظم سكان الأرض يعيشون على جانب واحد من الكوكب (واشنطن بوست)
8/7/2023

في عام 2022، انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أنه اليوم في 8 يوليو/ تموز، سيتعرض 99% من سكان العالم لضوء النهار في الوقت نفسه، وبمعنى آخر، سيكون 1% فقط من سكان العالم في جهة الليل.

ورغم غرابة الأمر إلا أنه تبين بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن هذه الأنباء الشائعة “صحيحة”.

ووفقا لموقع (إيرث سكاي) Earth Sky، ففي الساعة 11:15 بالتوقيت العالمي، وفي 8 يوليو من كل عام، يتعرض حوالي 96% من سكان الكوكب لضوء الشمس. وهناك 3 % إضافية تكون في “الشفق الفلكي”، وهو ما يحدث عندما تكون الشمس تحت الأفق ولكن لمعانها لا يزال يضيء جزءًا من السماء.

وهذا يعني أن 99% من سكان الأرض البالغ عددهم ما يقرب من 8 مليار نسمة، سيكونون على الجانب المضيء من الأرض في الوقت نفسه، ليتبين أن 8 يوليو هو أكثر يوم في العام يتشارك فيه سكان كوكب الأرض ضوء النهار.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الظاهرة تحدث لأن معظم سكان الأرض يعيشون على جانب واحد من الكوكب، إذ يشكل المحيط الهادئ نحو نصف الأرض تقريبًا، وعندما يحل الليل عليه، يكون النهار قد أشرق على معظم اليابسة على سطح الأرض.

وتضيف الصحيفة “يكفي أن نقول أحيانًا إن الإحصاءات المدهشة ليست سِحرًا، فاليوم عندما ترى ضوء الشمس ينساب إلى غرفتك، فاعلم بأن العالم بأكمله تقريبًا يتشارك معك الآن واحدة من اللحظات النادرة.

المصدر : واشنطن بوست