اليوم فقط.. 99% من سكان كوكب الأرض يتشاركون ضوء النهار في الوقت نفسه

في عام 2022، انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أنه اليوم في 8 يوليو/ تموز، سيتعرض 99% من سكان العالم لضوء النهار في الوقت نفسه، وبمعنى آخر، سيكون 1% فقط من سكان العالم في جهة الليل.

ورغم غرابة الأمر إلا أنه تبين بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن هذه الأنباء الشائعة “صحيحة”.

In 2022, a claim circulated on social media asserting that, on July 8, only 1 percent of the world’s population would be located where it was nighttime. Sounds a little far-fetched, right? It turns out the rumor is true. https://t.co/iTEu29h3qL — The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2023

ووفقا لموقع (إيرث سكاي) Earth Sky، ففي الساعة 11:15 بالتوقيت العالمي، وفي 8 يوليو من كل عام، يتعرض حوالي 96% من سكان الكوكب لضوء الشمس. وهناك 3 % إضافية تكون في “الشفق الفلكي”، وهو ما يحدث عندما تكون الشمس تحت الأفق ولكن لمعانها لا يزال يضيء جزءًا من السماء.

وهذا يعني أن 99% من سكان الأرض البالغ عددهم ما يقرب من 8 مليار نسمة، سيكونون على الجانب المضيء من الأرض في الوقت نفسه، ليتبين أن 8 يوليو هو أكثر يوم في العام يتشارك فيه سكان كوكب الأرض ضوء النهار.

The globe when looking centered on the Pacific Ocean. pic.twitter.com/1w0tn0F3wf — Bob Mayer (@Bob_Mayer) February 28, 2023

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الظاهرة تحدث لأن معظم سكان الأرض يعيشون على جانب واحد من الكوكب، إذ يشكل المحيط الهادئ نحو نصف الأرض تقريبًا، وعندما يحل الليل عليه، يكون النهار قد أشرق على معظم اليابسة على سطح الأرض.

وتضيف الصحيفة “يكفي أن نقول أحيانًا إن الإحصاءات المدهشة ليست سِحرًا، فاليوم عندما ترى ضوء الشمس ينساب إلى غرفتك، فاعلم بأن العالم بأكمله تقريبًا يتشارك معك الآن واحدة من اللحظات النادرة.