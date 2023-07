اليوم فقط.. 99% من سكان كوكب الأرض يتشاركون ضوء النهار في الوقت نفسه

في عام 2022، انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أنه اليوم في 8 يوليو/ تموز، سيتعرض 99% من سكان العالم لضوء النهار في الوقت نفسه، وبمعنى آخر، سيكون 1% فقط من سكان العالم في جهة الليل.

ورغم غرابة الأمر إلا أنه تبين بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن هذه الأنباء الشائعة “صحيحة”.

In 2022, a claim circulated on social media asserting that, on July 8, only 1 percent of the world’s population would be located where it was nighttime.

Sounds a little far-fetched, right? It turns out the rumor is true. https://t.co/iTEu29h3qL

— The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2023