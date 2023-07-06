رجل يستعيد بصره أثناء تأديته الصلاة في المسجد ويصف تلك اللحظة الاستثنائية (فيديو)

فيما يشبه المعجزة، استعاد رجل جزائري بصره بعد أكثر من عامين من فقده إثر صدمة نفسية، بحسب قوله.

الجزائري أحمد قداري لم تفقده الصدمة إيمانه بربه وأمله أن يعيد إليه بصره يومًا ما، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك ذهب أحمد إلى المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه قريبًا من منزله ليؤدي صلاة المغرب.

يقول أحمد “ذهبت إلى المسجد مشيًا لتأدية صلاة المغرب، وعندما وصلت بدأت التسبيح منتظرًا إقامة الأذان، ثم قمت للصلاة مع المصلين ورفعت يدي وأنا أدعو (الله يفرج)، ثم كبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، فشاهدت لونًا أصفر على أرضية المسجد”.

🔴 #شاهد😍😍… في لحظة ربانية إستثنائية شهد المصلون في "مسجد عمر بن عبد العزيز" ببلدية #عين_كرمس بـ #تيارت حدثًا لا يمكن وصفه إلا بالتعجّب والإعجاب وقول سبحان الله فقد إستعاد #أحمـد_قداري أحد المصلين بصــــره خلال تأديته لصلاة المغرب أمس الخميس.#سبحان_اللــه.. pic.twitter.com/3UtcoG87Zs — ( جريدة إلكترونية إخبارية) DZ54 🇩🇿 (@DZ54_2021) June 30, 2023

وتابع “لم أستطع تصديق ما حدث فأمسكت بيد مصلّ كان بجانبي، وظللت أنظر إليه ليقول إنني أرى. سجد المصلون السجدة الثانية، في الركعة الثالثة وأنا مندهش ومذهول مما يحدث معي، وغلبتني الدموع”.

ووجه أحمد الشكر لزوجته قائلًا “عامين وهي تعاني معي وعانى أولادي معي، داعيًا الله أن يرزق كل مؤمن بزوجة صالحة”، معبّرًا عن امتنانه العميق لها وشكرها على الصبر والدعم الذي قدمته له خلال تلك المحنة.