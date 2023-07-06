“أنا فجر شعب حطّم القيد اللعين”.. طفل سوري لاجئ ينتفض من أجل جنين (فيديو)

وجّه طفل سوري لاجئ في أحد مخيمات لبنان رسالة تضامنية إلى مخيم جنين الفلسطيني بشمال الضفة الغربية المحتلة.

ووثق أحد ذوي الطفل اللاجئ رسالته عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي استحسان الناشطين.

ورفع الطفل الصغير قبضته عاليًا في إشارة إلى العزم على النصر، وردّد بحماس إحدى أغنيات فلسطين الوطنية “باسم المخيم لم أمت واسأل جنين”.

وتابع “أنا لم أزل شوكًا في حلق الغاصبين”، وزاد “أنا راية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين”.

وواجهت جنين أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من عقدين، إذ استُشهد 12 فلسطينيا، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “نقوم بتنفيذ سلسلة أنشطة عملياتية داخل جنين”، وادعى أن تلك العمليات “تستهدف بنى تحتية إرهابية واعتقال ناشطين ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة”.

وشارك في العدوان الإسرائيلي نحو ألف جندي وعشرات الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية التي أطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، في حين شرعت جرافات عسكرية ضخمة في تجريف مداخل المخيم.