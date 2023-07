قتلى وجرحى إثر انهيار صخرة عملاقة في الهند (فيديو)

تسببت صخرة عملاقة تدحرجت من منحدر، الثلاثاء، في ولاية ناجالاند الهندية بتحطيم 3 مركبات، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

ووثق فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي اللحظة التي هوت فيها الصخرة، وسط أجواء ممطرة وعاصفة، لتقضي على المركبات التي اعترضت طريقها، وتحيلها إلى حطام في وقت قصير.

ووفقًا لصحيفة “هندوستان تايم” المحلية، فإن أحد القتلى توفي على الفور، بينما توفي الآخر بعد نقله إلى مستشفى في ديمابور متأثرًا بجراحه، إضافة إلى 3 جرحى آخرين في المستشفى.

More videos from the Rockslide incident near old check gate Chumukedima. One person reportedly died on the spot and three others injured. More details awaited. . . @wethenagas #Nagaland #WeTheNagas #Dimapur #Kohima pic.twitter.com/C5KO22GmaB

وقال نيفيو ريو رئيس وزراء ولاية ناجالاند في تغريدة، إن الطريق الذي وقع فيه الحادث معروف بالانهيارات الصخرية والأرضية، وأعلن عن صرف مساعدة مالية لأهالي القتلى.

Today, rockfall on the National Highway at around 5pm between Dimapur & Kohima caused serious damage including death to 2 persons & serious injury to 3 others. This place has always been known as “pakala pahar”; known for landslides & rockfalls. @nitin_gadkari @AmitShah @PMOIndia

