سمكة قرش تفاجئ مصطافين على شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

أثارت سمكة قرش الذعر والهلع على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأمريكية، الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو السمكة وهي تسبح بالقرب من العديد من الأشخاص الموجودين على الشاطئ.

واستمرت حالة الخوف والذعر بضع دقائق حتى غادرت السمكة من دون حدوث إصابات.

ومن خلال الفيديو المتداول يمكن سماع البعض وهم يصرخون: “اخرجوا من الماء!”، فيما بدا البعض تائها لعدم رؤية سمكة القرش بسبب المياه الضحلة قرب الشاطئ.

وأوضح كينادي برينلي، عالم الأحياء البحرية أن القرش في الفيديو كان يظهر سلوك البحث عن الطعام.

وعلى عكس الشائعات التي يجري تداولها، الإنسان ليس الوجبة المفضلة لأسماك القرش، وهجماتها على البشر نادرة للغاية. وعادة لا تنظر القرش إلى الإنسان على أنه فريسة، بل إن وجبتها المفضلة هي “الفقمة”.