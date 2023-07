ماسك يفرض قيودا جديدا على قراءة التغريدات في تويتر

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر في تغريدة، السبت، إن المنصة ستضع قيودا على عدد التغريدات التي يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميا، وذلك لكبح الاستخدام المكثّف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية، لا سيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

وأوضح ماسك في تغريدة أخرى أن العدد سيزداد قريبا إلى ثمانية آلاف منشور يوميا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023