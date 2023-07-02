ماسك يفرض قيودا جديدا على قراءة التغريدات في تويتر

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر في تغريدة، السبت، إن المنصة ستضع قيودا على عدد التغريدات التي يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميا، وذلك لكبح الاستخدام المكثّف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية، لا سيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

وأوضح ماسك في تغريدة أخرى أن العدد سيزداد قريبا إلى ثمانية آلاف منشور يوميا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك أمس الجمعة بأنها “إجراء طارئ مؤقت”.

وقال ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر تستخلص بيانات تويتر “بقوة شديدة”، مما أثر على تجربة المستخدمين.

كان ماسك قد عبر سابقا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل “أوبن إيه.آي”، صاحبة روبوت الدردشة “شات جي.بي.تي”، لاستخدامها بيانات تويتر في تدريب النماذج اللغوية الضخمة الخاصة بها.