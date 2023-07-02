بمشاركة الرئيس محمود عباس.. جنازة رسمية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (فيديو)

شُيع صباح اليوم الأحد، جثمان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في جنازة رسمية من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وتوفي قدري أبو بكر صباح أمس السبت إثر حادث سير وقع في قضاء نابلس شمالي الشفة الغربية، أثناء عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال في رام الله.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وضع على نعشه إكليلًا من الزهور، كما شارك رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، والمجلس الثوري، وعدد من المحافظين والوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الراحل.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان الراحل إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعُزفت موسيقى جنائزية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، سيتم نقل جثمان الراحل إلى مسقط رأسه في بلدة بديا غرب سلفيت، حيث سيصلى عليه في مسجد بديا الكبير، قبل أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر.

وأبو بكر (70 عامًا) من قرية بِديا غربي مدينة سلفيت، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس الثوري لحركة فتح.

وأمضى أبو بكر 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل إبعاده إلى خارج فلسطين عام 1986، ثم عاد عام 1996، بعد إقامة السلطة الفلسطينية.

وفي عام 2018 عُيّن أبو بكر رئيسا لهيئة شؤون الأسرى بقرار من الرئيس الفلسطيني.