الآن واليوم فقط.. يمكنك رؤية بقع شمسية هائلة دون الحاجة إلى تلسكوب

بات بالإمكان رؤية بقع شمسية هائلة من الأرض دون الحاجة إلى أجهزة تلسكوب أو مناظير. هذا ما أكده موقع (سبيس دوت كوم)، الذي أشار إلى أن هذه البقع التي تصنف باسم “ايه آر3354” هي أكبر من كوكبنا بمرات عدة.

وأضاف الموقع أن البقع الشمسية ستختفي اليوم الأحد عن مجال الرؤية لكوكب الأرض، وأوضح أنه يمكن ملاحظة الظاهرة بالعين المجردة مع ارتداء نظارات خاصة، تُستخدم أيضًا في مشاهدة الكسوف الشمسي.

وتعد مشاهدة كسوف الشمس تجربة مدهشة، لكن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يضر عينيك.

وشارك الفيزيائي الشمسي كيث سترونغ عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو يظهر تسارع الزمن للبقعة الشمسية وهي تعبر من أمام وجه الشمس، وكتب سترونغ “البقعة الشمسية نمت بسرعة في الـ24 ساعة الماضية. قبل يومين، لم تكن موجودة حتى، والآن حجمها أكبر من الأرض”.

RAPIDLY GROWING SUNSPOT GROUP: The newly numbered sunspot region, AR3354, has been growing rapidly in the last 24 hours. Two days ago, it wasn't even there, now it has spots larger than the Earth. If this rate of growth continues, we should start to see some big flares from it. pic.twitter.com/fNTupeozft

— Keith Strong (@drkstrong) June 27, 2023