مهاجرون يرقصون فرحا بعد إنقاذهم من وسط البحر ونقلهم إلى إيطاليا (فيديو)

عبّر عشرات المهاجرين غير النظاميين عن فرحتهم بالرقص والأغاني، بعد أن تم إنقاذهم من البحر المتوسط ونقلهم إلى الأراضي الإيطالية.

وأعلنت منظمة “أوبن آرمز” (الأذرع المفتوحة) الإغاثية المهتمة بالإنقاذ والبحث عن اللاجئين في البحر المتوسط، إنقاذ 299 مهاجرًا غير نظامي في وسط البحر.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها أول أمس الأحد “بعد عدة أيام في البحر، عاد 299 شخصًا تم إنقاذهم من قِبل أوبن آرمز في وسط البحر إلى أرض صلبة”.

Bring your Familys — hayate (@Queerdenker3) July 9, 2023

وأشارت المنظمة إلى أنها نقلتهم جميعًا لميناء جزيرة بيرنديزي الإيطالية، وأكدت أنها ستواصل عملها لإنقاذ المهاجرين الآخرين.

وفي مشهد لافت، ظهر المهاجرون في مقطع فيديو نشرته المنظمة، وهم يرقصون فرحًا بسبب إنقاذهم، إذ غنوا ورقصوا طول طريق إيصالهم إلى الأراضي الإيطالية.

رقصوا فرحًا بنجاتهم.. وكالة “أوبن آرمز” الإغاثية تنقذ 299 مهاجرًا غير نظامي المكان: ميناء برينديزي – إيطاليا pic.twitter.com/zoNn4Cxlqu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 11, 2023

وفي تصريح سابق للجزيرة مباشر، قال عبد الحفيظ خيط رئيس الجالية الإسلامية في صقلية إن تصاعد الحروب والنزاعات المسلحة بمنطقة الشرق الأوسط وانعدام الأمن والاضطهاد السياسي والظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب الرئيسي في هروب العديد من أبناء هذه المنطقة إلى أوربا عبر الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن آخر الإحصاءات الرسمية تؤكد أنه “فُقد جراء الهجرة غير النظامية 26 ألف شخص منذ عام 2014 إلى 8 يوليو/تموز 2023″، لافتًا إلى أن أوربا فشلت في التعامل مع هذا الملف.

Dentro de pocas horas, el #OpenArms llegará al puerto asignado de #Brindisi 🇮🇹 y por fin las 299 personas rescatadas volverán a pisar tierra firme. Seguimos defendiendo el derecho más importante de todos: la #vida.#CadaVidaCuenta #HumansBeingHumans #life Ayúdanos a seguir. Te… pic.twitter.com/eiTVlivitC — Open Arms (@openarms_fund) July 9, 2023

وحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 8154 لاجئًا ومهاجرًا إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط، 22% منهم من مصر، و19% من بنغلاديش، و15% من باكستان. وشملت القائمة مواطنين من سوريا وأفغانستان وتونس، وكان 15% مِن إجمالي مَن وصلوا أطفالًا.

ووفقًا للتقرير، فإن 72% من المهاجرين الذين بلغوا سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا، و18% من تونس، و10% من تركيا. وأوضح التقرير أن نحو 7 آلاف من المهاجرين وصلوا إلى الشواطئ بمساعدة عمليات البحث والإنقاذ.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 920 شخصًا ماتوا أو فُقدوا في البحر المتوسط، منذ بداية العام الجاري وحتى مايو/أيار الماضي، نتيجة غرق المراكب التي تقلهم، مقابل نحو 50 ألفًا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال المدة نفسها.