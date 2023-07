الهند.. مقتل العشرات بسبب فيضانات وفقدان الاتصال بـ120 إسرائيليا (فيديو)

تسببت أيام متتالية من الأمطار الموسمية الغزيرة بشمالي الهند في مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا، وجعلت الوصول متعذرًا إلى العديد من المناطق بعدما دمرت جسورًا وقطعت طرقًا، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن فقدان الاتصال بـ120 من مواطنيها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأضرار التي خلفتها الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وفي ولاية هيماشال براديش، المنطقة الأكثر تضررًا، ظهرت في اللقطات التلفزيونية سيارات جرفتها المياه، ومبانٍ حُطمت، وجسور دُمرت جرّاء المياه والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها.

Flood and landslides creating havoc in Himachal Pradesh, India. This is the Indian side of the Indus basin. Last year, Pakistan had witnessed it. If nothing else, climate change should force these two countries to cooperate on managing Indus. pic.twitter.com/SlseLoPQRB

— Ashok Swain (@ashoswai) July 11, 2023