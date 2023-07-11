الهند.. مقتل العشرات بسبب فيضانات وفقدان الاتصال بـ120 إسرائيليا (فيديو)

تسببت أيام متتالية من الأمطار الموسمية الغزيرة بشمالي الهند في مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا، وجعلت الوصول متعذرًا إلى العديد من المناطق بعدما دمرت جسورًا وقطعت طرقًا، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن فقدان الاتصال بـ120 من مواطنيها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأضرار التي خلفتها الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وفي ولاية هيماشال براديش، المنطقة الأكثر تضررًا، ظهرت في اللقطات التلفزيونية سيارات جرفتها المياه، ومبانٍ حُطمت، وجسور دُمرت جرّاء المياه والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها.

Flood and landslides creating havoc in Himachal Pradesh, India. This is the Indian side of the Indus basin. Last year, Pakistan had witnessed it. If nothing else, climate change should force these two countries to cooperate on managing Indus. pic.twitter.com/SlseLoPQRB — Ashok Swain (@ashoswai) July 11, 2023

وأشار المسؤول في إدارة الكوارث أومكار شارما إلى أنه في اليومين الماضيين ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى 20 قتيلًا في هيماشال براديش.

وسُجّل مقتل 9 أشخاص آخرين في راجاسثان وأوتار براديش ومناطق الهيمالايا في أوتاراخاند وكشمير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 29 قتيلًا.

وأعرب رئيس حكومة ولاية هيماشال براديش (سوخفيندر سينغ سوخو) عن “حزنه العميق” على الضحايا، قائلًا إن حكومته تقوم بكل ما بوسعها لمعالجة الوضع في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار.

وكانت السلطات تنتظر توقف الأمطار لإرسال مروحيات الإغاثة لإنقاذ نحو 300 شخص، من بينهم سياح احتُجزوا في مناطق هيماشال براديش في لاهول سبيتي وكولو.

فقدان الاتصال بـ120 إسرائيليًّا

وعلى صعيد ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، فقدان الاتصال بعدد من الإسرائيليين في منطقة الفيضانات الغزيرة في الهند.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية، فقد تعذر الوصول إلى 120 إسرائيليًّا بعد أيام من هطول الأمطار شمالي الهند.

ونقل موقع “i24news” عن القنصل الإسرائيلي في دلهي قوله “تحاول السفارة في نيودلهي مع مسؤولين إسرائيليين ومحليين آخرين الاتصال بالمفقودين”.