قائد طائرة يطلب نزول 20 راكبا من على متن الرحلة قبل الإقلاع.. ما القصة؟ (فيديو)

شهدت رحلة جوية، الأربعاء الماضي، واقعة غريبة على متن طائرة كانت متجهة من إسبانيا إلى بريطانيا، بعدما فاجأ قائد الطائرة الركاب بطلب نزول بعضهم.

وأفاد قائد الطائرة بأنها “ثقيلة ولا يمكنها الإقلاع”، ولذلك طلب من 20 متطوعًا أن يختاروا عدم السفر إلى ليفربول.

نقل أحد الركاب الواقعة عبر مقطع فيديو صوره بهاتفه الخاص، وظهر الركاب متفاجئين من الطلب.

وأوضح قائد الطائرة أن الأحوال الجوية سيئة والرياح قوية، إضافة إلى أن مدرج الإقلاع صغير، لذلك سيضطر بعض الركاب للنزول مقابل تعويض يتخطى الـ500 يورو.

easyJet pilot forces 19 passengers to get off Liverpool flight https://t.co/ge4pXoUwS8 — Joe Kelsall (@JoeKelsall2) July 7, 2023

وقال القائد للركاب في بداية الرحلة “ربما تتساءلون ما الذي سيحدث تاليًا ولماذا أخاطبكم أنا الآن في الحقيقة تكلّمت مع إدارة العمليات في شركة “إيزي جيت” لحل مشكلة ثقل الطائرة، يجب أن نجعل وزن الطائرة أخف قليلًا”.

وأُجبر 19 شخصًا على النزول من الطائرة بعد تقديم رحلة مجانية لاحقة لهم وحوافز مالية، لتُقلع الطائرة بعد نحو ساعتين من التأخير عن موعدها.

وأكد متحدث باسم شركة “إيزي جيت” لصحيفة “ذا صن” البريطانية “يعد هذا قرارًا تشغيليًا روتينيًا في هذه الظروف، وقد تم وضع قيود على الوزن لجميع شركات الطيران لأسباب تتعلق بالسلامة”.

وتابع “في حال تجاوزت الرحلة حدود الوزن، نطلب من الركاب التطوع للانتقال إلى رحلة لاحقة مجانًا، وهو ما حدث في هذه المناسبة ويتم منح المتطوعين تعويضات بما يتماشى مع اللوائح.

وختم بالقول “سلامة ورفاهية ركابنا وطاقمنا هي دائمًا أولوية قصوى لشركة إيزي جيت”.