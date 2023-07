قائد طائرة يطلب نزول 20 راكبا من على متن الرحلة قبل الإقلاع.. ما القصة؟ (فيديو)

شهدت رحلة جوية، الأربعاء الماضي، واقعة غريبة على متن طائرة كانت متجهة من إسبانيا إلى بريطانيا، بعدما فاجأ قائد الطائرة الركاب بطلب نزول بعضهم.

وأفاد قائد الطائرة بأنها “ثقيلة ولا يمكنها الإقلاع”، ولذلك طلب من 20 متطوعًا أن يختاروا عدم السفر إلى ليفربول.

نقل أحد الركاب الواقعة عبر مقطع فيديو صوره بهاتفه الخاص، وظهر الركاب متفاجئين من الطلب.

وأوضح قائد الطائرة أن الأحوال الجوية سيئة والرياح قوية، إضافة إلى أن مدرج الإقلاع صغير، لذلك سيضطر بعض الركاب للنزول مقابل تعويض يتخطى الـ500 يورو.

easyJet pilot forces 19 passengers to get off Liverpool flight https://t.co/ge4pXoUwS8

— Joe Kelsall (@JoeKelsall2) July 7, 2023